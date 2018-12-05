В России на нацпроекты в социальной сфере выделят более 6,6 трлн рублей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявила, что на нацпроекты в сфере образования, здравоохранения, демографии и науки в ближайшие 6 лет будет потрачено около 6,6 триллиона рублей.

— Общий объём средств на реализацию четырёх курируемых мной национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Наука" составляет на шесть лет 6,6 триллиона рублей, — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее вице-премьер рассказывала, что в ближайшие 6 лет правительство запланировало выделить 7,4 миллиарда рублей на развитие добровольчества в России.