В России на нацпроекты в социальной сфере выделят более 6,6 трлн рублей

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В России на нацпроекты в социальной сфере выделят более 6,6 трлн рублей

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Татьяна Голикова. Фото: ©РИА Новости/Виталий Белоусов

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках правительственного часа в Совете Федерации заявила, что на нацпроекты в сфере образования, здравоохранения, демографии и науки в ближайшие 6 лет будет потрачено около 6,6 триллиона рублей.

— Общий объём средств на реализацию четырёх курируемых мной национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Наука" составляет на шесть лет 6,6 триллиона рублей, — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее вице-премьер рассказывала, что в ближайшие 6 лет правительство запланировало выделить 7,4 миллиарда рублей на развитие добровольчества в России.

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