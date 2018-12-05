Путин проведёт телемост с месторождением Бованенково

Президент РФ Владимир Путин сегодня при помощи телемоста свяжется с месторождением Бованенково, которое выходит на проектную мощность. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— …Мероприятие примечательное, важное с точки зрения экономики, с точки зрения развития национальной газовой отрасли. По этому поводу президент проведёт телемост с Бованенково, — сказал Песков.

Он отметил, что открывается, по сути, "новый, огромный газовый комплекс". Запускается также газопровод, который позволит доставлять газ в центральную часть России.

Бованенковское месторождение — крупнейшее на Ямале. По предварительным данным, его запасы составляют 4,9 триллиона кубометров.