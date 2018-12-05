"Золотая" экскурсия. В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей

В полиции пояснили, что у жертвы пропала сумка с банковскими картами, а позже она узнала о списании со счетов крупной суммы.

Посетительница Эрмитажа после экскурсии лишилась более миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

— Неизвестный преступник совершил хищение из наплечной сумки-портмоне с банковскими картами, с которых впоследствии произошло списание денежных средств в размере более одного миллиона рублей, — говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошёл 4 декабря. Жертвой кражи в этот день стала ещё одна посетительница. 67-летняя пенсионерка заявила о пропаже портмоне с 29 тысячами рублей. После обращений пострадавших возбуждены уголовные дела по статьям о краже. Злоумышленников разыскивают.