Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Сотрудника дипмиссии объявили персоной нон-грата ещё 22 ноября, после чего в течение 48 часов он покинул страну.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини объявил о высылке из страны российского дипломата. Сотрудника дипмиссии заподозрили в шпионаже. При этом личность россиянина и суть предъявляемых ему обвинений власти не раскрывают.

— Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов, — цитирует Reuters слова Пеллегрини.

Подтверждений информации о высылке с российской стороны пока не поступало. Подробности неизвестны.