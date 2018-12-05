Названы регионы России, жители которых больше других страдают ожирением

Наибольшая распространённость ожирения и, как следствие, заболеваемость диабетом зафиксированы в семи субъектах РФ.

Самая сложная ситуация с ожирением населения в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях. Об этом заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

— Сегодня, по данным статистики, наибольшая распространённость ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области, — заявила Голикова.

Ранее также сообщалось, что в России выросло число подростков с ожирением. В Минздраве отметили пугающую тенденцию. Впрочем, она заметна и в других возрастных группах.

В Госдуме предлагали среди прочего запретить в российских школах продажу чипсов, сухариков, газированной воды, шоколадных батончиков и других вредных для детского здоровья продуктов питания.