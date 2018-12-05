На синей ветке московского метро запустили поезд, посвящённый волонтёрам

Оформление тематического поезда рассказывает о самом движении, а заодно как присоединиться к волонтёрам России.

Посвящённый волонтёрскому движению поезд начал курсировать по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. "Поезд изменений: истории волонтёров" вышел на синюю ветку из депо "Митино". На нём можно прокатиться вплоть до мая 2019 года.

— За это время его смогут увидеть почти 1,3 млн пассажиров, — сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Дизайн поезда стилизован под формат Instagram Stories. На составе размещены слоганы, хештеги, фотографии и иллюстрации, посвящённые волонтёрскому движению.

Каждый из вагонов также посвящён отдельному направлению добровольческого движения. Кроме того, пассажиры могут подробнее узнать, как стать волонтёром.