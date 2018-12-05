Совфед продлил заморозку накопительной части пенсии до 2021 года

Сенаторы Совфеда на заседании одобрили закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до 2021 года. Документ касается только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал соответствующее заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).

Ожидается, что реализация закона позволит уменьшить трансферт из федерального бюджета в ПФР в 2021 году на 609,1 млрд рублей.

С 2002 года пенсия россиян делится на страховую и накопительную. Накопительная, которая составляет 6% от зарплаты, перечисляется в ПФР работодателем. С 2014 года данные отчисления идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне могли ими распоряжаться: направлять на формирование пенсионных накоплений или передавать в страховую часть, увеличив баллы для расчёта своей страховой пенсии.