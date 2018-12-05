Елизавета Боярская родила сына

Актриса и её супруг Максим Матвеев уже воспитывают старшего сына — шестилетнего Андрея.

Актриса Елизавета Боярская стала мамой во второй раз. Как сообщает "Стархит", сегодня, 5 декабря, её отвезли в родильное отделение, где через несколько часов на свет появился мальчик.

Мать Елизаветы Лариса Луппиан отметила, что мать и малыш чувствуют себя хорошо.

— Лиза и ребёночек чувствуют себя хорошо. Это мальчик, рост 50 сантиметров, доношенный. С ним всё хорошо, — отметила она.

По словам бабушки ребёнка, имя ему пока не придумали. В сентябре Лайф сообщал, что Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут мальчика.