В Минсельхозе заявили, что россияне не гоняются за турецкими помидорами

Овощи из Турции активно закупают российские торговые сети, но покупатели не выделяют их среди других продуктов.

Турецкие овощи уже не вызывают такого ажиотажа у россиян, как до введения продуктового эмбарго в январе 2016 года, рассказал первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

— Когда находились в некоем санкционном режиме с Турцией, мы фактически знаем, что по определённым схемам турецкая продукция и через Армению, и через Белоруссию попадала на российский рынок. Фактически мы как имели тот объём продукции, так и имеем, — цитирует РИА "Новости" заявление Хатуова на форуме "Тепличные комплексы России".

Замминистра заявил, что в его ведомстве уверены в качестве отечественной продукции, которая может успешно конкурировать с импортной.

В ответ на атаку ВВС Турции российского Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года. Из-за этого российские сельскохозяйственники обещали увеличить производство томатов на время эмбарго на 66 процентов. Затем ограничения последовательно снимались, но Россия всё равно оставила квоту на ввоз турецких помидоров в размере 50 тысяч тонн в год.