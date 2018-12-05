"Спа-си-бо!" Путин поздравил волонтёров с Днём добровольца

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"Спа-си-бо!" Путин поздравил волонтёров с Днём добровольца

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Президент России Владимир Путин поздравил волонтёров с Днём добровольца. При этом пока глава государства говорил свои пожелания, представители волонтёрского движения начали громко выкрикивать "Спа-си-бо!".

Церемония награждения победителей конкурса "Доброволец России — 2018", в которой принимает участие лидер страны, проходит в Ледовом дворце в "Парке легенд".

Сегодня в России отмечается День добровольца (волонтёра). Лайф собрал 10 важных фактов о наших добровольцах. Подробнее читайте здесь.

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