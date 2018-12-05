"Решили выйти любой ценой". Политолог назвал США наглыми за ультиматум по ДРСМД

По оценке Манойло, решение американских властей не будет зависеть от позиции РФ по этому вопросу и её стремления поддерживать добрососедские отношения.

Поставленный Москве ультиматум говорит о решении Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "любой ценой". Об этом Лайфу заявил доктор политических наук профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.

— Действия США предельно наглы и циничны. Языком ультиматумов с Россией уже давно никто не разговаривал. И то, что (госсекретарь США) Майк Помпео, бывший торговец холодильниками, холодильными установками и бывший пехотный капитан, позволяет себе подобного рода высказывания в адрес России, — это нонсенс! Ситуация серьёзная. Во-первых, она свидетельствует о том, что США решили любой ценой из этого договора выйти, — заявил политолог.

По мнению Манойло, именно поэтому ультиматум носит такой формальный характер. Как отметил профессор, решение американских властей не будет зависеть от позиции России по этому вопросу и её стремления поддерживать добрососедские отношения с США. Собеседник Лайфа считает "тревожным сигналом" то, что Вашингтон позволяет себе разговаривать с Москвой языком ультиматумов. Он заявил о необходимости "осадить наглецов".

— На эту наглую выходку обязательно должен быть дан симметричный ответ как минимум. А ещё лучше — симметричный ответ, дополненный ассиметричным... Любая безнаказанность, она провоцирует только ещё большую наглость! — считает Манойло.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон призывает Москву вернуться к выполнению Договора о РСМД в течение двух месяцев. Он пригрозил, что иначе Америка откажется от своих обязательств.