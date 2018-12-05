"Граждане СССР" с Камчатки отказываются платить за воду и свет

Местные жители заявляют, что на них всё ещё действует Конституция Советского Союза.

На Камчатке "граждане СССР" отказываются платить за ЖКХ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя "Камчатскэнерго" Елену Симаеву, компания начала получать соответствующие письма от тех, кто родился в Советском Союзе и продолжает жить по Конституции СССР.

— Они приходят не только к нам, но и в Водоканал, Фонд капитального ремонта и управляющие компании, — рассказала Симаева, отметив, что если раньше такие обращения были единичными, то сейчас их количество растёт.

Представитель "Камчатскэнерго" пояснила, что в городе начали распространять листовки, в которых указано, что рождённые в СССР платить за ЖКХ не должны. При этом телефон организаторов профсоюза, который на этих листовках указан, оказался отключён.

Вместе с тем Симаева отметила, что подобные акции приводят к обману людей, ведь из-за неуплаты жителям могут грозить штрафы, отключения и суды.