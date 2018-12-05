Путин заявил, что волонтёрам продолжат оказывать господдержку

Волонтёрам продолжат оказывать государственную поддержку, заявил президент РФ Владимир Путин на Международном форуме добровольцев.

— Разумеется, будет продолжаться государственная поддержка волонтёров, вот скоро мы с коллегами на госсовете будем об этом говорить и думать о том, что можно сделать для того, чтобы помочь вам дополнительно, — сказал лидер страны добровольцам.

Глава государства поздравил волонтёров с их праздником, а также отметил такие личные качества добровольцев, как отзывчивость, доброта, сердечность и гражданственность.