Голикова назвала регионы, где образование выведут "на новый уровень"

Выступая в Совете Федерации, вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что некоторым российским регионам окажут точечную, а не только системную финансовую поддержку.

— Уже в 2019 году смогут обеспечить качественные изменения системы образования благодаря поддержке из федерального бюджета Алтайский край (504 миллиона рублей поддержки), Амурская область (658 миллионов рублей), Забайкальский край (572 миллиона рублей), Калининградская область (578 миллионов рублей), Курганская область (690 миллионов рублей), Республика Хакасия (1109 миллионов рублей), Мордовия (517 миллионов рублей), — цитирует вице-премьера РИА "Новости".

По словам вице-премьера, Еврейская автономная область из-за недостаточного финансирования всегда испытывала трудности в федеральных проектах. Но в следующем году в регионе обновят материально-техническую базу спортивных залов в сельских школах и обновят инфраструктуру коррекционных школ.

Вместе с финансированием школ к 2024 году в России собираются усилить сферу среднего профессионального образования. В стране планируется создать 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5 тысяч мастерских.