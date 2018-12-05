Скончался советский актёр Николай Рушковский

По словам знакомых, артист находился в больнице и до последних дней мечтал выйти на сцену.

Советский актёр театра и кино, народный артист Украины, ветеран Великой Отечественной войны Николай Рушковский скончался в Киеве на 94 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Незалежной.

По словам украинского театрального критика Олега Вергелиса, Рушковский до последних дней мечтал вернуться на сцену и снова сыграть Фирса в спектакле "Вишнёвый сад". Он добавил, что артист скончался в больнице.

Николай Рушковский родился в Москве и в 1952 году окончил школу-студию МХАТ. Среди его театральных работ — участие в спектаклях "Вишнёвый сад", "Отелло", "Бесприданница", "Ромео и Джульетта", "Три сестры" и другие. Наиболее известными киноработами артиста стали роли в фильмах "Освобождение", "Ключи от неба", "Сон" и "Солдаты свободы". Всего на счету Рушковского — более 110 спектаклей и 25 кинолент.