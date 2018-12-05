"Риторика обезумевшего доктора". МИД оценил угрозы США из-за украинских моряков

Ранее Госдеп потребовал отпустить арестованных, пригрозив, что в противном случае Россию ждут "боль и последствия".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала риторикой "обезумевшего доктора" угрозы Соединённых Штатов в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.

— Заявления такого рода, а их из Вашингтона приходит немало, они похожи на риторику обезумевшего доктора. Такой хирург-зло: последствия — боль. Действия, которые направлены на ухудшение, а не на улучшение. Это какой-то сценарий для фильма ужасов, — сказала Захарова на брифинге.

Напомним, 25 ноября украинские военные корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились в сторону Керченского пролива. После неоднократных предупреждений суда были задержаны. Членов экипажа обвинили в нарушении российской границы и арестовали.

После инцидента Киев ввёл военное положение в 10 областях, а Пётр Порошенко объявил о переброске войск к рубежам РФ. Госдеп же потребовал от Москвы отпустить арестованных украинских моряков, пригрозив, что в противном случае Россию ждут "боль и последствия".