"Экономический геноцид". Украине предрекли тяжкую судьбу без российского бизнеса

Для Незалежной это обернётся потерей рабочих мест и доходов в государственную казну.

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак уверен, что предложение Киева ввести новые санкции против российского бизнеса ударят по экономике самой Незалежной. В комментарии Лайфу эксперт поддержал экс-депутата Верховной рады Анну Герман, которая заявила, что санкции обернутся потерей рабочих мест и доходов в государственную казну.

— Герман, в общем-то, человек трезвомыслящий и адекватный, она всегда, в общем-то, отличалась тем, что трезво оценивала ситуацию... Россия была в пятёрке крупнейших инвесторов до Майдана, но на самом-то деле она была на первом месте, потому что деньги, которые заходили из Кипра, Голландии и Германии, по большей части тоже были российские, то есть это были представители российского бизнеса. И до сих пор остаётся большая зависимость от участия России в экономике Украины, — заявил Дудчак.

Российский бизнес присутствует на территории Украины в бизнес-центрах, торговых площадках. А некоторые украинские предприятия почти полностью специализировались на заказах из России. Дудчак уверен, что крупнейшие украинские предприятия вроде "Южмаша" (производство ракетно-космической техники), "Антонова" (самолётостроение) и Николаева (судостроение), не в состоянии переориентироваться на штаты и Европу, потому что они там просто никому не нужны.

— Это сказки рассказывали по поводу того, что будем двигатели в Эстонию продавать. Знаете, для кого эта информация? Для американского школьника муниципальной школы, может прокатит, потому что он не знает вообще, где Эстония находится, где Украина и что такое двигатели. Эти бредни рассказывать украинцам вообще как-то некрасиво, — заявил политолог.

Дудчак также уверен, что последние годы предприятия, которые просто ассоциируются с Россией, подвергаются прямым нападкам и рейдерским захватам. Из-за чего люди теряют работу, а они и являются электоратом украинской власти.

— Надо думать о простом народе, надо создавать рабочие места. Потому что грабить, просто не давая людям возможности жить, таким не занимались даже татаро-монголы. Всё-таки даже они понимали, что им надо кого-то доить, а эти просто выгоняют людей на улицы, не предлагая ничего взамен, то есть какой-то экономический геноцид, — заявил политолог.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подготовил предложения по введению новых санкций в отношении российского бизнеса.