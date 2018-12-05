В НАТО заявили о "плане победы" над Россией в Крыму и Калининграде

По словам американского адмирала, у НАТО есть "чёткий метод", основанный на физическом, комплексном манёвре.

В НАТО заявили, что разгадали ключи к обороне России в Крыму и Калининграде. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на главу Второго флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса, который особенно отметил важность тактики российских войск.

Льюис рассказал, что Россия постоянно расширяет систему блокирования доступа иностранных войск к стратегически важным районам. Однако, по словам адмирала, альянсу известно, как бороться с тактикой российских военных.

— Если не вдаваться в детали, о которых я не могу говорить, то я уверен, что мы можем действовать в условиях блокирования доступа, — заявил он, отметив возможности авианосцев и сухопутных сил альянса.

Адмирал также заявил, что для подобных действий у НАТО есть "чёткий метод", основанный на физическом, комплексном манёвре.

— Мы умеем не шуметь, когда шуметь не надо, и можем говорить, когда это необходимо, — добавил Льюис, заверив, что спустя многие годы альянсу удалось добиться "серьёзного прогресса".

Как писал Лайф, ранее американский сенатор Джон Баррассо призвал отправить в Чёрное море корабли НАТО в качестве ответной меры на "российскую агрессию" после инцидента в Керченском проливе. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что нашу страну подобными заявлениями не напугать.