Путин через телемост принял участие в запуске газового промысла на Ямале

Этот промысел позволит вывести добычу газа на месторождении до запланированного уровня в 15 млрд кубометров.

Президент РФ Владимир Путин сегодня через телемост принял участие в запуске финального третьего газового промысла Бованенковского месторождения на Ямале и газопровода Ухта — Торжок — 2.

Глава государства рассказал, что к 2030 году на Ямале будет добываться до 360 млрд кубометров газа.

— Наша энергетика, газовая отрасль активно развивается, рост газодобычи ещё больше будет укреплять энергобезопасность России, экспортный потенциал, — сказал Путин.

Новый газовый промысел позволит вывести добычу газа на месторождении до запланированного уровня в 15 млрд кубометров в год. Это примерно четвёртая часть того, что добывает "Газпром".