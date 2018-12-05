Путин: Рост добычи газа полностью обеспечит ресурсами "Северный поток — 2"

Рост добычи газа на Ямале обеспечит ресурсами новые экспортные маршруты, среди которых и "Северный поток — 2". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Рост газодобычи... полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как "Северный поток — 2", строительство которого уже активно идёт, — сказал Путин во время телемоста по случаю ввода третьего промысла "Бованенково".

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Уже проложено около 300 километров труб.