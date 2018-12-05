Льва Пономарёва арестовали за призыв к участию в несогласованной акции

Тверской суд Москвы приговорил правозащитника Льва Пономарёва к 25 суткам административного ареста. Директор движения "За права человека" получил этот срок за призыв к участию в несогласованной акции "За наших и ваших детей", которая состоялась у здания ФСБ 28 октября. О наказании для Пономарёва сообщает ТАСС.

— Суд признал виновным Пономарева по статье КоАП РФ "Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия" и назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста, — сообщил представитель суда.

Пономарёва задержали в конце октября. Он вышел на акцию в защиту фигурантов дела "Нового величия".