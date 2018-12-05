Не вернулась из школы. Полиция просит о помощи в поисках 16-летней Яны

30 ноября около 13 часов девушка покинула здание учебного заведения в Воронеже. С тех пор о её судьбе ничего не известно.

В Воронеже уже шестой день ищут пропавшую без вести 16-летнюю Яну Карпову. Правоохранительные органы проводят проверку по факту исчезновения школьницы и просят горожан помочь с её поисками.

Яна пропала 30 ноября после занятий в школе, расположенной в Железнодорожном районе Воронежа, однако, по данным местных СМИ, девушка может находиться в Москве или Санкт-Петербурге.

На вид пропавшая школьница немного старше 16 лет, рост 179 см, плотного телосложения, волосы тёмного цвета, глаза голубые. В день исчезновения Яна была одета в тёмно-синюю куртку, чёрные джинсы, на ней были шапка и серый шарф.

Полиция просит о помощи всех граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Яны. Контактные телефоны размещены здесь.