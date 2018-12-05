Рай для миньонов. Эксперты узнали, в каких магазинах продаются лучшие бананы

Специалисты "Росконтроля" проверили пять торговых сетей и во всех плоды соответствовали требованиям безопасности.

Бананы в России уже давно не считаются экзотическим фруктом и на прилавках наших магазинов найти их можно круглый год. Все ли они безопасны и свежи, и зависит ли цена от качества? Это выяснили эксперты "Росконтроля", закупив фрукты в пяти магазинах: "Магнит", "Вкусвилл", "Азбука вкуса", "Пятёрочка", "Билла".

Дешевле всего они обошлись в "Пятёрочке" (47,99 руб. за килограмм), дороже всего — в "Азбуке вкуса" (78 руб. за килограмм), при этом по качеству бананы в этом магазине делят последнее место с "Билла". По итогам проверки все образцы соответствуют требованиям безопасности и рекомендованы к покупке, но самые лучшие бананы всё же оказались в магазине "Магнит".

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

"Магнит" — 78 баллов (коричневые пятна и полоски на кожуре, много витамина C); "Пятёрочка" — 77 баллов (содержат пестициды, но в допустимом количестве, коричневые пятна на кожуре, много калия); "Вкусвилл" — 71 балл (содержат пестициды, но в незначительном количестве, чёрные пятна на кожуре, много витамина C); "Билла" — 62 балла (пестициды в допустимом количестве, перезрелые плоды, чёрные пятна); "Азбука вкуса" — 62 балла (пестициды в допустимом количестве, трещины, коричневые и чёрные пятна).

Как писал Лайф, ранее эксперты проверили марки апельсинового сока и назвали лучший.