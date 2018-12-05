Столичный школьник оказался в больнице после попадания в туалетную "ловушку"

Старшие ребята решили подшутить над второклассником, соорудив нехитрую конструкцию на дверях школьной уборной. В результате при входе в туалет на голову ребёнку упал металлический предмет.

Школьная шалость обернулась для учебного заведения на севере столицы полицейской проверкой, а для одного из ребят — госпитализацией. Пострадавшим оказался 8-летний мальчик, которому на голову при входе в школьный туалет неожиданно рухнул металлический предмет: крепление для школьной парты.

— По словам педагога, кто-то из старшеклассников решил пошутить и положил пластину на дверь туалета, — цитирует слова источника в правоохранительных органах агентство "Москва".

На место был вызван наряд скорой помощи. Мальчика было решено доставить в больницу из-за травмы головы. Между тем полицейские осмотрели место происшествия и изъяли крепление, проводится дальнейшая проверка.