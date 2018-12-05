Дорогу велосипедистам. В России появятся новые дорожные знаки и разметка

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Дорогу велосипедистам. В России появятся новые дорожные знаки и разметка

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Фото: © Pixabay

Согласно нововведениям, двухколёсный транспорт получит ряд преимуществ перед автомобилями.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому для обеспечения приоритета велосипедистов вводится понятие "велосипедная зона". Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, велосипедисты получат преимущество перед автомобилистами на так называемых спокойных улицах. Они будут называться велосипедными зонами. Для их обозначения вводятся новые дорожные знаки и разметка. Максимальная скорость движения здесь не будет превышать 20 километров в час.

В местах, где пешеходный переход сопряжён с велодорожкой, установят светофорные секции для пешеходов и отдельно — для велосипедистов. Также последним разрешат сквозной проезд в жилых зонах.

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