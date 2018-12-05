До конца года Путин проведёт Госсовет по теме волонтёрства

Президент РФ Владимир Путин до конца этого года проведёт заседание Госсовета, посвящённое проблемам волонтёрского движения. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков. Предварительно оно назначено на 28 декабря.

— Да, до Нового года ожидаем, — сказал Песков ТАСС.

Ранее глава государства выступил на Международном форуме добровольцев. Лидер страны добавил, что волонтёрскому движению будет продолжаться оказываться господдержка.