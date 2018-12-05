"Кекс и компотики". Рэпер Jah Khalib отцензурил песню "Всё, что мы любим"

Музыкант объяснил данное решение тем, что "сейчас очень строгий контроль за всем".

Рэпер из Казахстана Бахтияр Мамедов, известный как Jah Khalib, во время концерта в Москве исполнил свой трек "Всё, что мы любим", заменив слова "секс, наркотики" на "кекс, компотики".

Артист объяснил перед выступлением, что решил отцензурить "одну из самых весёлых песен о молодости и глупых поступках", поскольку "сейчас очень строгий контроль за всем", а он не хочет оказаться в суде вместо концерта.

В центре внимания российские рэперы оказались после отмены выступлений сразу нескольких популярных исполнителей. В частности, не состоялся концерт Элджея в Якутске и группы IC3PEAK в Новосибирске, а рэпера Хаски задержали 21 ноября в Краснодаре. Ситуация вызвала большой общественный резонанс. Баста, Oxxxymiron и Noize MC устроили концерт в поддержку арестованного коллеги.