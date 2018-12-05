С нового герба российского региона исчезнет "мужик в трусах"

Власти ХМАО привлекут новых авторов и художников к обновлению геральдического символа.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа изменят прототип нового герба региона, который был представлен в 2017 году и высмеян жителями. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительство региона.

— За первый набросок художнику заплатили около 300 тысяч рублей, сейчас к работе подключают научный редакционный совет "Югры многовековой", — рассказали в Правительстве ХМАО.

Также рассматривается вариант привлечения новых авторов и художников из геральдического совета, что может значительно увеличить стоимость работ.

В нынешнем прототипе жителей региона удивило изображение на знамени голого человека в набедренной повязке и с дубиной в руках, которого прозвали "мужиком в трусах".

Ранее "геральдический скандал" разразился в Сургуте, где школьникам выдали дневники с гибридом гербов России и СССР.