С нового герба российского региона исчезнет "мужик в трусах"

Власти Ханты-Мансийского автономного округа изменят прототип нового герба региона, который был представлен в 2017 году и высмеян жителями. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительство региона.
— За первый набросок художнику заплатили около 300 тысяч рублей, сейчас к работе подключают научный редакционный совет "Югры многовековой", — рассказали в Правительстве ХМАО.
Также рассматривается вариант привлечения новых авторов и художников из геральдического совета, что может значительно увеличить стоимость работ.
В нынешнем прототипе жителей региона удивило изображение на знамени голого человека в набедренной повязке и с дубиной в руках, которого прозвали "мужиком в трусах".
Ранее "геральдический скандал" разразился в Сургуте, где школьникам выдали дневники с гибридом гербов России и СССР.
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