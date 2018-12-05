Выбор места и класс повыше. "Аэрофлот" вводит новые услуги для пассажиров

Пассажиры экономкласса теперь смогут выбирать места при покупке билета. Однако пользоваться предложением предлагается исключительно по желанию: те, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс.

"Аэрофлот" расширяет линейку дополнительных услуг для пассажиров. Как сообщили Лайфу в пресс-службе авиакомпании, перевозчик внедрил новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолёта для пассажиров с билетами самых низких тарифных групп "Промо" и "Бюджет". Кроме того, за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания: с "Эконом" или "Комфорт" до "Бизнеса". Внедрение этих услуг — часть инициатив "Аэрофлота" по повышению уровня сервиса для пассажиров.

Оформить повышение класса обслуживания можно прямо в аэропорту во время регистрации на рейс, но не позднее чем за 1,5 часа до вылета. Кроме того, воспользоваться услугой можно на странице информации о бронировании в онлайн-сервисах на сайте, либо в контакт-центре компании, но не ранее чем за 72 часа и не позднее чем за два часа до вылета рейса.

— Предоставление услуги производится при наличии свободных мест в салоне "Бизнес" по окончании регистрации на рейс, перед посадкой в самолёт пассажир получает новый посадочный талон. При невозможности предоставления услуги её стоимость возвращается пассажиру в полном объёме, — пояснили в пресс-службе перевозчика.

Другая услуга предоставляет пассажирам возможность заблаговременно забронировать себе желаемое место в салоне за дополнительную плату до начала регистрации. Оформить услугу можно в процессе покупки билета, и тогда её стоимость будет зависеть от длительности перелёта и расположения выбранного кресла в салоне. В настоящее время этот сервис доступен на рейсах "Аэрофлота" между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом, но линейку маршрутов планируется расширить в самое ближайшее время.

Оформить услугу можно любым удобным способом: через онлайн-сервисы компании, контакт-центр, в собственных офисах продаж, филиалах, представительствах ПАО "Аэрофлот" или офисах уполномоченных агентов.

Данная услуга является дополнительной, которой пассажиры смогут воспользоваться исключительно по собственному усмотрению.

— Те, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс. Выбор места после начала регистрации на рейсах "Аэрофлота" остаётся бесплатным для всех пассажиров, — подчеркнули в авиакомпании.

Возможность предварительного выбора места в салоне воздушного судна — широко распространённая практика в мировой гражданской авиации, в том числе среди премиальных перевозчиков. Данный сервис предлагают авиакомпании, отмеченные высшим рейтингом "пять звезд" от британского агентства Skytrax.

Подробнее с правилами предоставления этой услуги можно ознакомиться на сайте "Аэрофлота".