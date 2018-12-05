В аэропорту Киева Як-40 снёс машину-генератор

В киевском аэропорту имени Сикорского самолёт Як-40 авиакомпании "Мотор Сич" столкнулся с наземной спецмашиной-генератором. Своим крылом Як-40 опрокинул генератор набок, рассказывает авиаспоттер Виталий Трубников на своей странице в Facebook.
Летом этого года Лайф рассказывал, что Як-40 российской авиакомпании "Аэро Братск" после приземления в аэропорту Алдан выкатился за пределы ВПП. Аналогичный случай произошёл с таким же самолётом в подмосковном аэропорту Жуковский годом ранее.
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