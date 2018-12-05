Пассажирский автобус и КамАЗ столкнулись на трассе под Псковом

На 239-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель пассажирский автобус, ехавший из Северной столицы в Молдову, столкнулся с КамАЗом. Как сообщили в УМВД Псковской области, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе оба водителя.
В момент столкновения в автобусе находились 14 человек, из которых трое получили различные травмы. Двоих госпитализировали, в том числе беременную женщину. По факту аварии проводится проверка.
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