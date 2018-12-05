Пассажирский автобус и КамАЗ столкнулись на трассе под Псковом

Читайте также

Пассажирский автобус и КамАЗ столкнулись на трассе под Псковом

302

На 239-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель пассажирский автобус, ехавший из Северной столицы в Молдову, столкнулся с КамАЗом. Как сообщили в УМВД Псковской области, в результате ДТП пострадали пять человек, в том числе оба водителя.

<p>Фото: © L!FE.</p>

В момент столкновения в автобусе находились 14 человек, из которых трое получили различные травмы. Двоих госпитализировали, в том числе беременную женщину. По факту аварии проводится проверка.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×