Лучше на метро. В Москве водителей предупредили о пробках из-за снегопада

Синоптики предупреждали, что из-за потепления столицу накроет снегопад вперемешку с дождём.

Автомобилистов Москвы предупредили о возможных пробках сегодня вечером на Садовом и Третьем транспортных кольцах, а также на МКАД из-за снегопада,.

В Москве идёт снег. К вечернему часу пик, который вот-вот начнётся, на дорогах будет скользко. Ждём плотные заторы на Садовом, Третьем кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Если не хотите терять время в пробках, то сегодня городской транспорт для вас. pic.twitter.com/5Mt5bhpQHd — ЦОДД (@gucodd) December 5, 2018

— В Москве идёт снег. К вечернему часу пик, который вот-вот начнётся, на дорогах будет скользко. Ждём плотных заторов на Садовом, Третьем кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области, — отмечает в Twitter ЦОДДа.

Жителям и гостям столицы рекомендовали пересесть на общественный транспорт, чтобы не терять время в пробках.

Ранее синоптики предупреждали москвичей о ледяном дожде сегодня в полдень и в вечерний час пик.