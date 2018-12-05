Лучше на метро. В Москве водителей предупредили о пробках из-за снегопада

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Лучше на метро. В Москве водителей предупредили о пробках из-за снегопада

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Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

Синоптики предупреждали, что из-за потепления столицу накроет снегопад вперемешку с дождём.

Автомобилистов Москвы предупредили о возможных пробках сегодня вечером на Садовом и Третьем транспортных кольцах, а также на МКАД из-за снегопада,.

— В Москве идёт снег. К вечернему часу пик, который вот-вот начнётся, на дорогах будет скользко. Ждём плотных заторов на Садовом, Третьем кольцах, МКАД и вылетных магистралях в сторону области, — отмечает в Twitter ЦОДДа.

Жителям и гостям столицы рекомендовали пересесть на общественный транспорт, чтобы не терять время в пробках.

Ранее синоптики предупреждали москвичей о ледяном дожде сегодня в полдень и в вечерний час пик.

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