СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского

Отмечается, что правоохранители не нашли состава преступления в действиях обвиняемого.

Следственный комитет России прекратил уголовное дело против чиновников Роскомнадзора, обвиняемых в растрате средств ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, правоохранители не нашли состава преступления в действиях обвиняемых: пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления ведомства Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова.

Напомним, Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. Кроме них по делу проходила гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева и ещё 15 человек. Ампелонскому в окончательной редакции вменялась растрата 6 млн рублей Роскомнадзора, а Весельчакову — 10 млн рублей.