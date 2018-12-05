"Собачка маленькая" и "словесный понос". Депутаты устроили перепалку в Раде

Политики от партий Порошенко и Тимошенко не сошлись во мнении по поводу подготовки к выборам.

В Верховной раде Украины двое депутатов от партий-конкурентов устроили перепалку. В выражениях не стеснялись Алексей Гончаренко от Блока Петра Порошенко и Александра Кужель от "Батьковщины".

Гончаренко общался с журналистами в связи с делом о подкупе избирателей в городе Килия Одесской области. Там суд приговорил женщину к пяти с половиной годам лишения свободы. Нардеп отметил, что осуждённая подкупала избирателей в интересах "Батьковщины". Подошедшая Кужель назвала высказывания коллеги словесным поносом, посоветовала ему "закрыть рот" и сказала, что БПП планирует фальсифицировать выборы.

— Это суд районный, ну не играйтесь, не ёрничайте, вы молодой йоркшир такой, собачка маленькая, — эмоционально заявила нардеп.

В ответ Гончаренко парировал, чтобы женщина сама "замерила децибелы".

В ответ Кужель заявила, что абсолютно спокойна, потому что у неё "ничего не может возбуждаться" при взгляде на Гончаренко.

Нужно отметить, что подобное поведение для украинских политиков не редкость. Так, ранее депутат подрался с оппонентом в прямом эфире.

Также напомним, что на весну на Украине запланированы выборы президента страны. Согласно последним рейтингам, первое место по поддержке населения занимает Юлия Тимошенко.