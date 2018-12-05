Смоленские волонтёры-медики помогли обследовать шесть тысяч жителей деревень

Смоленская организация "Волонтёры-медики" помогла с обследованием шести тысяч жителей отдалённых деревень в регионах Центрального федерального округа.

— Особой гордостью смоленских добровольцев является проект "Здоровое село", который стал основой всероссийской акции "Добро в село". Волонтёры помогают проводить медицинские консультации, а также проводят косметический ремонт в фельдшерско-акушерских пунктах, — сказали ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Руководителем этой организации является Антон Коротченко, получивший звание "доброволец России". Волонтёрское движение помогло жителям Смоленской, Брянской и Калужской областей.

— Мы уже организовали 30 выездов, в ходе которых консультации и медицинскую помощь получили около 6,5 тысячи человек. Для волонтёров-медиков Смоленской области особым поводом для гордости является то, что в основу всероссийского проекта лёг опыт именно нашего регионального отделения, — сказал координатор Всероссийского движения добровольцев в сфере здравоохранения Антон Коротченко.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вручил награду "Доброволец России — 2018". Им стал житель Смоленской области Антон Коротченко.