"42 на 89". Киев предложил Москве новую формулу для обмена заключёнными

При этом большая часть лиц, которых Украина готова выдать российской стороне, — это фигуранты из донбасского списка.

Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук на переговорах в Минске озвучил новую формулу для обмена заключёнными. Украинская сторона предлагает России выдать 23 задержанных моряков, а в ответ готова отпустить столько же российских граждан, а также 66 человек из писка по обмену с Донбассом. Однако при этом Киев рассчитывает получить ещё 19 человек, задержанных в ЛНР и ДНР.

Таким образом, по словам Марчука, предложение заключается в обмене по формуле 42 на 89.

— Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев. <...> Если бы противоположная сторона согласилась, то ещё 66 на 19, — пояснил он.

Киев настаивает, чтобы этот вопрос был решён в оперативном порядке, чтобы "все эти люди смогли встретить Новый год в своих семьях".

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.