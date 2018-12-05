Власти Москвы утвердили повышение тарифов ЖКХ на 2019 год

Столичный муниципалитет заверяет горожан, что в следующем июле тарифы второй раз пересматриваться не будут.

Правительство Москвы утвердило повышение с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, сообщает РИА "Новости", ознакомившись с заявлением столичного департамента экономической политики и развития. Тариф за содержание жилого помещения в следующем году вырастет на 1 рубль 90 копеек, взнос на капитальный ремонт вырастет на 1 рубль 19 копеек.

Фактический найм жилого помещения вырастет в 2019 году на 2 рубля 11 копеек, коммерческий найм жилого помещения ― на 1 рубль 38 копеек, найм в жилищном фонде, относящемся к бездотационным домам, ― на 2 рубля 82 копейки, при этом найм жилого помещения по льготе увеличится только на 35 копеек.

Все повышения коммунальных услуг останутся в допустимых рамках, которые устанавливает Правительство России.

В сообщении департамента экономической политики Москвы также объясняется, что индексация повышения тарифов ЖКХ обусловлена изменениями в налоговом законодательстве — повышением НДС с 18 до 20 процентов. Но при этом рост стоимости жилищных услуг меньше инфляции за аналогичный период.

Ранее Лайф подсчитывал, что для семьи из четырёх человек тарифы ЖКХ в новом году в среднем вырастут на 150 рублей.