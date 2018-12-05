Писал в них "Улисса". Очки Джеймса Джойса продали на аукционе за €17 тысяч

Помимо отделанного бархатом футляра, новому владельцу достались клипса-держатель и цепочка.

Очки-пенсне с футляром, принадлежавшие ирландскому писателю Джеймсу Джойсу, ушли с молотка за €17 тысяч. Об этом сообщил ирландский телеканал RTE, уточнив, что аукцион прошёл в городе Килкенни 4 декабря.

Очки находятся в отличном состоянии. Помимо отделанного бархатом футляра, новому владельцу достались позолоченная клипса-держатель и цепочка. Коллекционеры из Китая, Японии, Австралии и США проявили к данному лоту большой интерес, поскольку именно в этих пенсне Джойс работал над романом "Улисс".

— Писатель подарил их своему другу Томасу Пьюгу, который часто бывал в гостях у Джойсов в Париже, — рассказал организатор торгов. Однако имя покупателя назвать он отказался.

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