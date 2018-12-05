Девушка из Владивостока благодаря "МегаФону" стала участницей шоу "Песни" на ТНТ

В шоу "ПЕСНИ" на ТНТ попал ещё один участник. Анастасия Мещерякова стала победителем конкурса "Шоу начинается с тебя", который был проведён вместе с компанией "МегаФон" во "ВКонтакте".
Основной состав участников второго сезона был определён в ходе прослушиваний в разных городах России, поэтому итог нынешнего соревнования был последним шансом ухватить свой счастливый билет в шоу. Для участия все желающие публиковали на своих страницах короткие видеоролики, исполняя авторские песни в живом звуке.
Из организаторы и продюсеры выбрали девять самых интересных и профессиональных работ, после чего "Мегафон" запустил на своей странице во "ВКонтакте" народное голосование. А вот и победительница, за которую проголосовали более 11 тысяч человек.
— Это эксклюзивная возможность начать свой путь в шоу-бизнесе и попасть в команду двух самых популярных рэперов страны — Тимати и Басты, —рассказали в пресс-службе "МегаФона". — Любой малоизвестный музыкант может пройти кастинг проекта, развивать свой талант, а потом отправиться в тур и собирать полные залы.
Напомним, шоу "ПЕСНИ" состоит из пяти этапов:
- "Кастинги";
- "Отборы";
- ''Реалити'';
- ''Концерты'';
- ''Финал''.
Главная особенность проекта — отказ от фонограммы и заранее подготовленных выступлений, причём участников оценивает как профессиональное жюри, так и телезрители. Продюсерами второго сезона станут Тимати и Баста.
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