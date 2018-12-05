Про плохих дядей нельзя. В России предложили ограничить доступ младенцев к СМИ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о необходимости введения новых возрастных маркировок СМИ — 1+ и 3+. Об этом он сказал на заседании попечительского совета Российской академии образования.

Жаров напомнил, что Роскомнадзор отслеживает возрастную маркировку СМИ. По его словам, контент разделён на категории 0+, 6+, 12+, 18+, но в последнее время особенно "остро стоит вопрос" о маркировке 1+ и 3+. Глава ведомства отметил, что это связано с необходимостью защитить детей от информации, которая может навредить их психике.

— Не с точки зрения запретить, а с точки зрения, что ребёнку полезно, с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться, не нанося урон своему психологическому здоровью, — пояснил глава ведомства.

Жаров также отметил, что дети не разграничивают реальный и виртуальный мир, "а отменить новые способы обучения невозможно".