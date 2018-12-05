Савченко объявила сухую голодовку. На этот раз из-за давления СБУ

Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко снова объявила голодовку. На этот раз она пошла на такие меры из-за "давления и шантажа" со стороны СБУ. О голодовке говорится в "Фейсбуке" политика.
— Савченко как политический заключенный объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства, — говорится в сообщении нардепа.
Утверждается, что СБУ давят на Савенко и требуют от ее адвокатов немедленно ознакомиться с материалами дела, где нардепа обвиняют в подготовке теракта. В противном случае украинскому депутату угрожают запретить видеться с родными, а также открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Незалежной.
Добавим, это не первая голодовка, которую Савченко устраивает в СИЗО.
Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в Верховной раде и правительственном квартале. 25 октября арестованной за госизмену продлили срок ареста ещё на два месяца. Позже нардеп заявила о решении идти в президенты Незалежной.
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