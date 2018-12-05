Савченко объявила сухую голодовку. На этот раз из-за давления СБУ

По словам украинского нардепа, она будет голодать, пока не обеспечат ее права согласно конституции страны.

Нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко снова объявила голодовку. На этот раз она пошла на такие меры из-за "давления и шантажа" со стороны СБУ. О голодовке говорится в "Фейсбуке" политика.

— Савченко как политический заключенный объявляет сухую голодовку до момента обеспечения прав и свобод согласно Конституции Украины и действующего законодательства, — говорится в сообщении нардепа.

Утверждается, что СБУ давят на Савенко и требуют от ее адвокатов немедленно ознакомиться с материалами дела, где нардепа обвиняют в подготовке теракта. В противном случае украинскому депутату угрожают запретить видеться с родными, а также открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Незалежной.

Добавим, это не первая голодовка, которую Савченко устраивает в СИЗО.

Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в Верховной раде и правительственном квартале. 25 октября арестованной за госизмену продлили срок ареста ещё на два месяца. Позже нардеп заявила о решении идти в президенты Незалежной.