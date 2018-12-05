Украина испытала крылатые ракеты на Чёрном и Азовском морях

Глава СНБО заявил, что модернизированное вооружение поразило восемь из восьми целей на дальности 280 километров.

Вооружённые силы Украины провели испытания крылатых ракет на Чёрном и Азовском морях. Об этом сообщил глава Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.

— Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств модернизированные С-125 доказали свою эффективность, — приводит его слова пресс-служба СНБО.

По словам Турчинова, обновлённые ракеты успешно поразили цель на расстоянии 280 километров. Также была проверена система береговой обороны "с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125". Отмечается, что было проведено восемь пусков, поражено столько же целей.

— Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надёжную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья, — сказал Турчинов.

Напомним, такие заявления на Украине делают на фоне недавнего инцидента в Чёрном море. 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации. Им предъявлены обвинения.