В Верховной раде решили вернуть Степану Бандере звание Героя Украины

Инициатива приурочена к 110-летию со дня рождения идеолога украинского национализма.

Депутаты Верховной рады готовят публичное обращение к президенту Петру Порошенко с просьбой присвоить звание Героя Украины Степану Бандере, который в годы Второй мировой войны руководил ОУН-УПА* и сотрудничал с фашистскими разведывательными органами. Соответствующий документ (проект постановления) опубликован на сайте украинского парламента.

Инициаторами выступили народные депутаты от фракции "Народный фронт" и Блока Петра Порошенко. Как они мотивируют свою просьбу, пока не известно: полный текст будущего обращения к украинскому президенту на сайте Верховной рады пока отсутствует.

Отметим, что в будущем году на Украине планируют широко отмечать 110-летие со дня рождения создателя организации, которая воевала против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. А власти Житомирской области и вовсе объявили 2019 год — годом Степана Бандеры. Вместе с тем областной совет также запланировал предусмотреть средства для установки памятника Бандере в Житомире. К слову, в городе уже есть улица, названная его именем.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.