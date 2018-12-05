"Будто всегда жил дома". В Твери пёс сам нашёл себе семью после 13 лет на улице

Умное животное приняло предложение местного таксиста и однажды появилось на пороге его дома.

Бездомный пёс, проживший 13 лет на улице, сам нашёл свой новый дом в деревне Никулино Калининского района Тверской области. Об этом сообщает местный телеканал "ТВТверь".

Последние 13 лет пёс жил на пятачке перед светофором на улице 50 лет Октября в Твери. Там его подкармливали пенсионеры. Но вдруг большой рыжий пёс куда-то исчез.

— Впервые я увидел Рыжего в 2006 году. С тех пор я постоянно проезжал мимо, всегда останавливался, давал ему печенюшки, когда мясца. А в последний раз, недели три назад, опять остановился, покормил и предложил ему поехать со мной, — рассказал таксист Юрий Голованов.

Пёс самостоятельно пришёл в деревню Никулино, будущий хозяин увидел его у себя в деревне и очень удивился.

— Он почему-то не пришёл ни в Глинково, ни в Кривцово, ни в какие-то соседние деревни. Он пришёл именно туда, куда его звали. Это объяснить нельзя. Это можно у него спросить, но он не скажет. Как он нашёл, как он дошёл? Ну, раз он сам сюда пришёл, это судьба, — уверен Юрий Голованов.

В семье Головановых Рыжий стал четвёртым псом. Он быстро подружился с другими собаками — Машкой, Нелли и ещё одним Рыжим. Несмотря на то что собака раньше жила на улице, она производит впечатление, будто "всегда жила дома", говорит его новый хозяин.

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