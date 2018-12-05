Мокрый снег и гололедица надолго. Синоптики рассказали о погоде в Москве

Согласно прогнозу, за сутки в российской столице может выпасть до восьми миллиметров осадков.

В Москве ожидается продолжительный мокрый снег, который будет сопровождаться постепенным похолоданием. О погоде в столице Лайфу рассказала ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

— После небольшого ослабления ночью снегопады усилятся, так как к нам подойдёт уже холодный участок фронта и, по нашим оценкам, за сутки среды и четверга в Москве может выпасть от 5 до 8 мм осадков... Уже вечером начнёт постепенно подмораживать, к утру температура опустится до –2...–3 градусов, и, по сути своей, завтра в Москве будет от 1 до 3 градусов мороза, — отметила метеоролог.

Согласно прогнозу, похолодание будет плавным — столбики термометров начнут опускаться ночью. А продолжительный мокрый снегопад под воздействием мороза приведёт к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. По словам Волосюк, в конце рабочей недели, 7 декабря, похолодание усилится. В выходные температура в Москве вернётся в норму — до –7...–12 градусов ночью, –2...–7 градусов днём.

В Подмосковье в эти выходные столбики термометров могут опуститься до 15 градусов мороза, в дневные часы ожидается от –3 до –8. Волосюк добавила, что в конце недели снегопады ослабеют, сильных ветров не ожидается, поэтому выходные должны быть достаточно комфортными.