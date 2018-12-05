Два человека погибли во время серии взрывов на заправке в Италии — видео

Читайте также

Два человека погибли во время серии взрывов на заправке в Италии — видео

568

Два человека погибли, ещё более десяти получили ранения во время взрывов на АЗС недалеко от итальянского города Риети, сообщает roma.repubblica.it.

По сведениям полицейского штаба, среди жертв оказался случайный прохожий, а также один пожарный. Причины, из-за которых внезапно загорелся грузовик с сжиженным газом во время перекачки топлива на АЗС, неизвестны.

Взрывом второй цистерны грузовика с газом убило одного пожарного и тяжело ранило десятки его коллег, прибывших на место, чтобы потушить первое возгорание.

В конце сентября Лайф рассказывал о том, как взлетела на воздух заправочная станция в Чечне. Это был уже второй взрыв на АЗС в республике за полгода.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×