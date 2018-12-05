Два человека погибли во время серии взрывов на заправке в Италии — видео

Два человека погибли, ещё более десяти получили ранения во время взрывов на АЗС недалеко от итальянского города Риети, сообщает roma.repubblica.it.
По сведениям полицейского штаба, среди жертв оказался случайный прохожий, а также один пожарный. Причины, из-за которых внезапно загорелся грузовик с сжиженным газом во время перекачки топлива на АЗС, неизвестны.
Взрывом второй цистерны грузовика с газом убило одного пожарного и тяжело ранило десятки его коллег, прибывших на место, чтобы потушить первое возгорание.
Esplosione in distributore di benzina sulla #Salaria, deceduti uno dei #vigilidelfuoco e uno dei civili coinvolti #Rieti [VIDEO] #chilhavisto pic.twitter.com/L527qvD5Gp— Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) 5 декабря 2018 г.
В конце сентября Лайф рассказывал о том, как взлетела на воздух заправочная станция в Чечне. Это был уже второй взрыв на АЗС в республике за полгода.
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