Матвиенко рассказала, как РФ нужно вести себя с Западом после инцидента в Крыму

По мнению спикера Совфеда, предъявленные требования основаны на "абсолютно" перевёрнутой картине произошедшего.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия не должна выполнять требования западных стран в связи с инцидентом в Чёрном море. Об этом она заявила в ходе беседы с журналистами.

По мнению Матвиенко, требования в связи с недавними событиями "основаны на абсолютно перевернутой картине произошедшего в Керченском проливе". Причём информация о событиях там заведомо искажена, однако проверить её и проанализировать "никто не удосужился".

Напомним, 25 ноября три украинских военных корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации, после чего они были арестованы. Как писал Лайф, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что критика из-за рубежа — не повод отпускать украинских моряков.