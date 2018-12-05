От Брексита до нефти. Названы главные риски для мировой экономики в 2019 году

Оказалось, что факторами, наиболее угрожающими стабильности, эксперты считают нагнетание торговых противоречий между США и Китаем, выход Великобритании из ЕС и стоимость топлива.

Аналитики Bloomberg провели оценку рисков, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году.

В первую очередь аналитиков беспокоит, как развивается ситуация в китайско-американских отношениях. Подсчитано, что, в случае введения США пошлин на импорт всех китайских товаров, ВВП Поднебесной может потерять в будущем году до 1,5%, а мировая экономика в целом — до 5%.

Грядущий выход Великобритании из ЕС также может стать серьёзным ударом, особенно если будет реализован самый жёсткий сценарий, — британская экономика потеряет около 7% уже к 2030 году по сравнению с другими членами ЕС. При этом сделка по Брекситу, которая будет включать в себя сохранение членства страны в Таможенном союзе ЕС, сгладит ситуацию лишь слегка: падение ВВП составит около 3% за тот же период.

Отметим, что ранее глава МВФ Кристин Лагард назвала напряжённость в вопросах мировой торговли причиной риска экономического спада. По её словам, торговое соперничество некоторых стран уже имеет негативные последствия.