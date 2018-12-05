Сбежавший с автоматом охранник умер в больнице с двумя ранениями

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Сбежавший с автоматом охранник умер в больнице с двумя ранениями

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Фото: ©РИА Новости

Мужчина сбежал из города Мурома Владимирской области и скрывался в подмосковном лесу.

В подмосковной больнице скончался 61-летний охранник, который был госпитализирован сегодня с двумя огнестрельными ранениями. Об этом сообщили в СК РФ.

— 61-летний работник военизированной охраны, доставленный в подмосковную больницу с двумя огнестрельными ранениями грудной клетки, скончался, — отметили в СК РФ.

Ранее сообщалось, что мужчина сбежал с автоматом и двумя магазинами с патронами к нему из города Мурома. Там он покинул свой пост. Затем охранник скрывался в подмосковном лесу.

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