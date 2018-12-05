Путин провёл частную беседу с бывшим премьером Франции Фийоном

Президент России Владимир Путин провёл частную беседу с бывшим премьером Франции Франсуа Фийоном. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Путина и Фийона связывают давние дружеские отношения, — сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что во время премьерства Фийона Путин был главой Правительства России.

— И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение, — подытожил пресс-секретарь главы государства.

Фийон занимал пост премьер-министра Франции с 2007 по 2012 год в период президентства Николя Саркози.